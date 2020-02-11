Москва, , 12:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил категорически против скидок для Белоруссии на энергоносители, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Наша позиция неизменна: никаких политических скидок на нашу продукцию, никаких долгов не списывать, все возвращать. Не могут деньгами — пусть натуральным продуктом отдают», — отметил Жириновский.

Он возмущен желанием президента Белоруссии Александра Лукашенко договориться о поставках газа и нефти для страны по низким ценам.

«Лукашенко всё хочет подешевле. Но за счет кого? За счет русских — они за все заплатят, по его логике. Вот она политика большевиков на протяжении 103 лет», — рассуждает он.