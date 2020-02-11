Сеул, , 12:37 — REGNUM В первой половине 2020 года Kakap Group стала самой привлекательной для трудоустройства компанией среди жителей Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на интернет-сервис по поиску работы Job Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1053 человек, ищущих работу, 63,9% респондентов изъявили желание работать в крупных компаниях страны, что на 10,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что желание работать в Kakao Group выразили 14,6%. За ней следуют Samsung Electronics (11,3%), CJ CheilJedang и Naver (по 11%), SK Hynix (10,1%), LG Electronics и Hotel Silla (6,8%), Amore Pacific (6,7%), Dongbu Insurance (6,2%), SK Innovation, Shinsegae и Korea Electric Power Corporation (по 5,9%).

Среди причин выбора крупных компаний респонденты отметили важность соблюдения баланса между работой и частной жизнью (58,4%) и высокую заработную плату (57,4%).