Самара, , 12:03 — REGNUM В арбитраже Самарской области на 26 февраля 2020 года запланировано первое заседание по многомиллионному иску федерального ядерного центра из Нижегородской области к самарскому АО «НИИ «Экран». Сумма претензий составляет почти 56 млн рублей. Речь идёт о долгах за поставленные изделия и неустойках по трём договорам, заключённым в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» подало иск к АО «Научно-исследовательский институт «Экран» ещё 24 декабря 2019 года. Заседание назначено на конец февраля 2020 года, так как потребовалось приобщение дополнительных материалов и привлечение третьих лиц. В качестве заинтересованных участников выступят ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ПАО «Туполев» и Министерство обороны РФ. Сумма претензий по делу составляет 55 955 299,02 рубля.

Из открытых данных известно, что обе организации являются крупными господрядчиками. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ» являлось поставщиком в 613 государственных контрактах на сумму более 8,492 млрд рублей. В свою очередь АО «НИИ «Экран» было поставщиком в 33 госконтрактах на более чем 9,4 млрд рублей. Обе компании не числятся в реестре «недобросовестных поставщиков». Они также работают в одной сфере — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук».

НИИ «Экран» ведёт свою историю с 1949 года и входит в состав АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех». Компания-ответчик занимается разработкой радиотехнической аппаратуры, систем радиоэлектронной и оптико-электронной защиты летательных аппаратов от авиационных и зенитных ракетных комплексов.

Артём Артеха