Нью-Йорк, США, , 12:02 — REGNUM Несмотря на усилия мирового сообщества, в Азии всё ещё наблюдается большое потребление «угольной» электроэнергии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Организации Объединённых Наций (ООН).

Согласно опубликованным данным, страны Европы и Северной Америки значительно сократили выработку угольных электростанций, однако в странах Азии по прежнему наблюдается зависимость от производства электроэнергии из угля.

По состоянию на 2019 год, мировой объём производства электроэнергии из угля составил 51 855 МВт. Известно, что больший объём производства пришёлся на Китай (34 737 МВТ), за ним следуют Индия (11 220 МВТ), Бангладеш (2 774 МВт), Индонезия (2 700 МВт), Австралия (2 320 МВт), Филиппины (1 970 МВт) и Турция (1 216 МВт).

Южная Корея расположилась на 14-м месте с показателем 269 МВт.

В период с января по ноябрь 2019 года в Южной Кореи объём выработки угольных электростанций составил 208 370 ГВт·ч, что составляет 40,7% от общего объёма производства электроэнергии. На долю АЭС пришлось 26,3% от общего объёма, электростанций на СПГ — 24,9%, возобновляемых источников энергии — 6,5%.

В ООН отмечают, что для ускорения процесса следует ввести углеродный налог, который приведет к повышению цен на уголь и поспособствует переходу на «зеленую» энергетику.