Хараре, , 11:55 — REGNUM Министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе предупредил, что предприниматели, которые продолжают требовать платежи в долларах США, будут преследоваться по закону. Об этом передает местный телеканал Zimpapers.

«Зимбабвийцам требуется много времени, чтобы приспособиться», — сказал Нкубе в интервью государственному телеканалу.

«Мы будем вводить штрафы для нарушителей, мы признаем, что мы находимся в переходном периоде, но мы достигнем задуманного», — добавил он.

По словам репортеров, в июне страна отказалась от использования доллара США в качестве официальной валюты, и в стране был восстановлен отмененный 10 лет назад доллар Зимбабве. Однако нехватка местной валюты и быстрое падение ее стоимости привели к тому, что предприятия, включая бакалейные лавки и заправочные станции, стали требовать оплаты своих товаров в долларах США. Зимбабве импортирует большую часть своих товаров, включая топливо и продукты питания. Предприятия также безуспешно пытались получить местную валюту от центрального банка для пополнения своих запасов.

Нкубе признал нехватку местной валюты в своем телеобращении и заявил, что власти будут постепенно вводить больше денег «очень осторожным способом», чтобы обуздать инфляцию, которая ранее выросла до более чем 500%.

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом два и пять долларов Зимбабве.

«Мы перейдем к ZWL (доллару Зимбабве) номиналами 10 (0,03 долларов США) и 20 (0,06 долларов США), и когда-нибудь в ближайшем будущем нам понадобятся большие номиналы», — сказал Нкубе.

Стоимость буханки хлеба составляет около 18 долларов Зимбабве (0,05 долларов США), отмечают репортеры.