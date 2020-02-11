Москва, , 11:40 — REGNUM Более четверти российских туристов в длинные выходные на 23 февраля предпочитают отдохнуть в тёплых странах. Лидер продаж пляжные туров — Таиланд (26%), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На втором месте по популярности пляжного отдыха оказалась Турция (14%), на третьем — Вьетнам (12%). Также туристы из России предпочли ОАЭ (10%), Кубу (8%) и Индию (75).

Стоимость туров в эти страны колеблется от 47 до 118 тыс. рублей. Отметим, что в топ пляжных туров на конец февраля не попадает Китай (остров Хайнань), куда запрещены продажи туров.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня подряд — с 22 по 24 февраля. Понедельник, 24 февраля, будет нерабочим.

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