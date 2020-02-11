Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Компания Trammo из США намерена вложить в Батумский порт $20 млн. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Сообщается, что спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе встретился в главном офисе Trammo с менеджментом корпорации и обсудил вопросы сотрудничества.

Американская компания намерена вложить свои средства в строительство нового терминала в порту. Он должен упростить поставки из Азии в Европу.

Trammo специализируется на продаже и транспортировке минеральных удобрений и других химикатов. У нее есть представительства в Европе, Азии, Северной Америке, Южной Америке и Африке.