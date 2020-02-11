Минск, , 11:18 — REGNUM Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям. Об этом 11 февраля сообщили в «Балнефтехиме».

"Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите, — сообщили РИА Новости в госконцерне. — То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на (объем) прокачки нефти транзитом».

В компании уточнили, что это необходимо в условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщалось ранее, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам сочинских переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть «по мировым ценам» и что никаких «эксклюзивных условий» власти Белоруссии не требовали.

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