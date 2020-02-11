Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Ответ на этот вопрос о том, следует ли в нынешней экономической ситуации снижать страховые взносы для работодателей, зависит от экономической и политической философии конкретных экспертов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 11 февраля, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя информацию об обсуждении этого вопроса в правительстве.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что в правительстве вновь началась дискуссия по вопросу о снижении страховых взносов для работодателей с нынешних 30% до 23−25%. Речь идет о пенсионных отчислениях, медицинском и социальном страховании. По данным экспертов, снижение ставки взноса на каждый процентный пункт приведет к выпадению 250 млрд рублей из бюджетов социальных фондов.

«Что важнее — снизить взносы, чтобы облегчить жизнь работодателям, или оставить их на нынешнем уровне, чтобы не было снижения финансирования социальных фондов? Ответ на этот вопрос зависит от экономической и политической философии того или иного эксперта. Тот, кто придерживается левых позиций, скажет, что чем больше взносы, тем лучше, тем больше можно будет потом предоставить бесплатных услуг за госсчет. Такая позиция, между прочим, популярна сейчас и в ряде западных стран, в том числе в США, её продвигают демократы.

Правые, наоборот, скажут, что государство должно заниматься прежде всего своими прямыми обязанностями — обеспечить безопасность, права и свободы граждан. Что деньги лучше оставить предпринимателям, потому что они потратят эти деньги с толком, развивая производства и создавая рабочие места. А что если мы перераспределим эти средства в пользу государства, то уверенности в том, что они будут потрачены с толком, станет гораздо меньше», — отметил Александр Скоробогатов.