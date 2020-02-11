Москва, , 11:15 — REGNUM У дилеров китайской марки Geely в России появились первые кроссоверы Coolray с белорусского завода «БелДжи». Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Судя по всему, дилеры получили партию моделей, которая предназначена для тест-драйвов и показов в салонах, поскольку автомобили для продажи, как и указано в ОТТС, будут привозить из Китая. Официальные же продажи модели Coolray в России стартуют в марте текущего года.

В качестве силового агрегата у новинки в РФ будет бензиновый турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 л максимальной мощностью 150 или 177 л. с. Который сочетается с роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Пока стоимость нового авто и её комплектации для России не сообщаются.

Напомним, автокомпания Geely планирует создать особые машины с антивирусной защитой. В этот проект марка намерена вложить 370 млн юаней (около 3 млрд рублей).

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