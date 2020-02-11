Киев, , 11:10 — REGNUM Похоже, платёжки за услуги ЖКХ за январь похоронят либо правительство Гончарука, либо рейтинг Зеленского, заявил 11 февраля украинский эксперт Александр Скубченко.

Специалист подчеркнул, что несмотря на «враньё власти», ни один тариф ни на одну услугу в стране не был снижен.

«Власть не сделала ничего, чтобы тарифы в нашей стране были снижены до экономически обоснованного уровня. Они лишь дали право сделать скидку. Лишь 131 предприятие из примерно 1250 по стране этим правом воспользовалось. В январе — это была разовая скидка некоторых предприятий, которые выставили платёжки потребителям за декабрь ниже установленного тарифа», — заявил эксперт.

Скубченко отмечает, что тарифы на Украине в итоге остались на уровне зимы прошлого года, а некоторые — даже повысили, при этом газ стал дешевле, зима теплее.

Также он подчеркивает, что жителей Украины грабят тарифами потому, что власть это позволяет делать, и выдвигает два возможных объяснения.

«Власть или не понимает, что надо делать, или потому что в доле — иначе никак не объяснить полный провал с тарифами. Но я уверен: потому что даже не понимают, как можно повлиять на тарифную политику. Это же не видеоролики красивые пилить», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что платежи за тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. Он утверждает, что снижение тарифов произошло в 124 городах, из которых 16 областных центров.

После получения платежек многие граждане заявляют, что никакого снижения тарифов не произошло, более того, некоторые украинцы столкнулись и с ростом стоимости услуг ЖКХ.

В конце января советник президента Украины Игорь Новиков обвинил НАК «Нафтогаз» в высоких ценах за газ для потребителей в январе и констатировал, что платежки получились с ценами на 1−2 тыс. гривен выше ожидаемых. Новиков нецензурно выругался, получив свою платежку.