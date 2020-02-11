Киев, , 10:53 — REGNUM Глава правления украинской энергетической госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что сейчас обсуждается идея измерять потребление газа не в кубометрах, а в килокалориях.

Об этом он заявил вечером 10 февраля в эфире телеканала «Украина24».

Глава компании подчеркнул, что так делается «во всем цивилизованном мире». По словам Коболева, переход на энергетические единицы измерения газа полностью снимает вопрос качества топлива.

«Постоянно жалуются потребители… Если состоится переход… не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа», — сказал он.

По его словам, соответствующие переговоры с регулятором (видимо, имеется ввиду национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Ред.) уже проведены. Когда может быть принято решение, Коболев не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в одном из интервью Коболев заявил, что летом этого года ожидается существенное падение цены на газ для украинцев.