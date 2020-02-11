Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM По итогам января 2020 года национальная валюта Казахстана — тенге укрепилась на 0,9% по отношению к доллару. Об этом 11 февраля заявил заместитель председателя Национального банка республики Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства.

По его словам, курс тенге в январе изменялся в пределах 376,09−382,14 тенге за $1. По итогам торгов 10 февраля курс национальной валюты Казахстана составил 379 тенге за $1.

Баймагамбетов отметил, что укрепление курса произошло, несмотря на снижение мировых цен на нефть. В Нацбанке считают, что тенге укрепился за счет притока иностранной валюты на фоне привлекательных процентных ставок в тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на заседании правительства обсуждался вопрос экономических итогов января 2020 года. ВВП республики по итогам месяца вырос на 3,6%.

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