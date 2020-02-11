Сеул, , 10:20 — REGNUM Автопроизводители в Южной Корее частично возобновили производство автомобилей, которое было остановлено из-за нехватки деталей, вызванной остановкой производства в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом 11 февраля сообщает Yonhap со ссылкой на информацию, полученную у представителей Hyundai и Kia.

Два крупнейших автопроизводителя Южной Кореи частично возобновили производство на своих южнокорейских предприятиях, в основном с использованием автомобильных компонентов, поставляемых из Юго-Восточной Азии.

«Некоторые детали из Юго-Восточной Азии прибыли на заводы в понедельник, и наши южнокорейские поставщики запчастей в Китае возобновили производство деталей. Поэтому мы ожидаем, что заводы Hyundai и Kia полностью восстановят работу на следующей неделе», — сообщил представитель Hyundai.

Напомним, автокомпании Южной Кореи были вынуждены остановить производство из-за нехватки деталей, поставляемых из Китая, где в связи со вспышкой коронавируса производство было остановлено до 10 февраля.

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