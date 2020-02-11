Сеул, , 09:58 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai подписала соглашение о сотрудничестве с министерством энергетики США по развитию водородных транспортных средств. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба компании.

«Мы твердо верим, что водородные топливные элементы необходимы для устойчивого будущего. Мы рады, что наши технологии могут помочь министерству энергетики США, так как оно продолжает исследовать будущий потенциал водорода», — заявил исполнительный вице-президент Hyundai Чунг Эйсун.

В свою очередь в американском ведомстве сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена решить транспортные проблемы граждан, использую при этом всевозможные передовые технологии, в частности водородные автомобили.

Напомним, в конце 2018 года компания Hyundai сообщила о своих планах по инвестированию 7,6 триллионов вон в партнерство с компаниями по производству автозапчастей, исследования и разработки до 2030 года.

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