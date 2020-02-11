Ташкент, , 09:38 — REGNUM Признаки финансовой пирамиды в деятельности телеграм-канала Unique Finance Nasdaq выявило агентство Узбекистана по развитию рынка капитала, сообщили 10 февраля в пресс-службе агентства.

Телеграм-канал и одноименная телеграм-группа использовали логотип агентства, а также информационные фото‑ и видеоматериалы официального органа. Администраторы группы привлекали людей с предложением инвестировать в ценные бумаги международных компаний.

Финансовые операции предлагалось проводить через сайт, который признан финансовой пирамидой в нескольких странах. Администраторы пирамиды обещали «инвесторам» гарантированный высокий доход от вкладов. Все материалы переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Центральный банк Узбекистана передал в правоохранительные органы материалы о незаконном использовании логотипа регулятора одним из телеграм-каналов.

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