Москва, , 09:29 — REGNUM Россия грамотно воспользовалась санкционной политикой США и ситуацией на рынке нефти, заметно нарастив свои поставки американской стороне. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в США вырос в 2018-м и особенно в 2019 году. За 11 месяцев 2019 года Россия обошла Мексику по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, и теперь уступает только Канаде, таковы данные Управления энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики.

С апреля поставки российскими компаниями сырой нефти в США увеличились с примерно 10 млн баррелей в месяц до 15−17 млн. В октябре значение достигло 20,9 млн баррелей, в ноябре — снизилось до 19,2 млн. Канада поставляет 130 млн баррелей.

Кроме того, в ноябре 2019 года Россия поставила США рекордный объём нефтепродуктов, включая дизельное топливо. Относительно начала года показатель вырос более чем в 2,5 раза.

Эксперты полагают, что экспорт России в США вырос на фоне американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Прежде США получали в месяц от 15 до 20 млн баррелей венесуэльской нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов, однако летом 2019 года эти поставки были прекращены. Нефтеперерабатывающим заводам в США пришлось обратиться за помощью к России.