Москва, , 09:13 — REGNUM Министерство строительства жилья и ЖКХ России подписало меморандум о сотрудничестве с министерством жилья Королевства Саудовская Аравия на Всемирном урбанистическом форуме WUF 2020 в Абу-Даби, сообщили в Минстрое РФ.

Согласно документу российские застройщики буду участвовать в проектировании и застройке новых территорий в Саудовской Аравии и в реализации совместных проектов.

Также российские строители поделятся новыми подходами к формированию городской среды и комплексной застройке территории особенно в таких городах, как Эр-Рияд, Даммам и Неом.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный международный форум по городскому развитию — World Urban Forum. Урбанфорум проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 8 по 13 февраля.

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