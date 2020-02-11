Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана по итогам января 2020 года вырос на 3,6%. Об этом 11 февраля заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании правительства.

Он напомнил, что в январе 2019 года ВВП вырос на 2,9%. Годовая инфляция составила 5,6%, инвестиции в основной капитал выросли на 3,1%, а промышленное производство — на 4,1%, отметил министр.

Даленов уточнил, что производство в сфере строительства выросло на 12,5%, связи — на 9,8%, торговли — на 5,2%, промышленности — на 4,1%, транспорта — на 3,6%, сельского хозяйства — на 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. Правительство республики планирует обеспечить рост экономики в 2020 году на уровне 4,7−5%.

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