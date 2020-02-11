Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Проект окололунной станции Gateway будет профинансирован самими США, его будут совершенствовать по мере заключения соглашений с международными партнёрами. Об этом заявил представитель NASA Брайан Дюхерст во время телефонного брифинга 10 февраля.

Говоря о проекте американского федерального бюджета на 2021 финансовый год, Дюхерст подчеркнул, что в рамках бюджета будут выделены средства на два основных модуля Gateway: электродвигательный и жилой. В настоящее время NASA ведёт переговоры с иностранными партнёрами о работе над проектом.

«Однако мы благодаря этому бюджету создаем основу и будем совершенствовать проект по мере заключения соглашений», — цитирует Дюхерста ТАСС.

В общей сложности власти США предлагают выделить $12,3 млрд в 2021 году на лунную и марсианскую программы. На проект Gateway предусмотрено выделение $739 млн.

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