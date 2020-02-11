Амстердам, , 08:39 — REGNUM Глава национальной авиакомпании Нидерландов KLM Питер Эльберс 10 февраля заявил, что компания почувствует на себе последствия коронавируса. По его словам, показатели перевозок за январь показывают хороший результат, однако в ближайшие месяцы станут заметными последствия коронавируса.

В январе KLM перевёз на 3,7% пассажиров больше, чем в январе 2019 г. Однако в конце месяца компания объявила об отмене, до конца февраля, рейсов в города Чэнду, Ханчжоу и Сямынь и об сокращении числа рейсов на Пекин и Шанхай.

В конце прошлой недели стало известно, что KLM отменяет все рейсы в Китай по крайней мере до середины марта.