Минск, , 08:35 — REGNUM Белоруссия хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Он отметил, что в настоящее время цена нефти для Белоруссии на 17% меньше мировой. Минск планирует покупать у России нефть в 2020 году по цене 83−85% от мировой без учета экспортной пошлины.

«А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, тема поставок энергоносителей в российско-белорусских отношениях занимает немаловажное место. Белоруссия небогата природными ресурсами и в части нефти и газа полностью зависит от России.

Минск, естественно, хочет покупать энергоносители по более низкой цене, и долгое время Москва давала определенную скидку. Однако в 2019 году на повестку дня вновь был поставлен вопрос об углублении интеграции между двумя странами. Российские власти заявили, что скидка на энергоносители будет предоставлена только в том случае, если будут предприняты реальные шаги по интеграции. Власти Белоруссии на это не пошли.

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