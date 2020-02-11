Новосибирск, , 08:18 — REGNUM В Новосибирске в 2019 году выросло количество уголовных дел о махинациях с валютой, возбужденных таможенниками — более чем в два раза, сообщает Сибирское таможенное управление.

«По итогам 2019 года таможнями Сибири возбуждено более 140 уголовных дел, связанных с выводом валюты за рубеж по подложным документам и невозвращением валютной выручки из-за рубежа, из них в Новосибирске — 39. В 2018 году таможни региона возбудили 107 таких дел, в Новосибирске — 18 уголовных дел, связанных с валютой», — уточнили в управлении.

Уточняется, что по количеству преступлений, выявленных таможенными органами региона, незаконный вывод валюты за рубеж находится на втором месте после контрабанды.

По подложным документам из Сибири в 2019 году «утекли» более 11 млрд 200 млн рублей (в 2018 году — 877,7 млн рублей). Общий размер невозвращённых из-за границы средств составляет 7,2 млрд рублей (в 2018 — почти 4,4 млрд рублей).