Сеул, , 08:16 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 февраля составил $10,7 млрд, что на 69,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы.

По их словам, среднедневной экспорт, напротив, сократился на 3,2%, до $1,53 млрд.

Экспорт автомобилей вырос на 114,5%, полупроводников — на 37,8%, устройств беспроводной связи — на 34,8%, нефтепродуктов — на 26,2%, однако экспорт жидкокристаллических устройств сократился на 39,5%.

Экспорт товаров в Китай вырос на 36%, в США — на 68,1%, во Вьетнам — на 59,8%, в страны Европы — на 170,4%, в Японию — на 28,9%, в Гонконг — на 130,1%, на Ближний Восток — на 63%.

Импорт в первые десять дней также увеличился на 24%, до $12 млрд. Торговый дефицит составил $1,3 млрд.

Импорт информационно-коммуникационного оборудования увеличился на 22,3%, автомобилей — на 108,4%, однако импорт нефти сократился на 13,3%, газа — на 1,8%, угля — на 23,9%.

Импорт товаров из США вырос на 82,8%, из стран Европы — на 86,8%, из Японии — на 42,9%, из Вьетнама — на 37,5%.