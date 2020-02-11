Пекин, , 07:58 — REGNUM Ключевые предприятия Китая, работа которых была приостановлена в связи с распространением коронавируса, возвращаются в график, сообщил 11 февраля журналистам представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.

«По состоянию на 10 февраля в 22 регионах страны, предприятия по производству защитных масок возобновили производство на 76%, по производству защитной одежды — на 77%, предприятия по производству и переработке зерна — на 94,6%», — сказал он.

По словам Цун Ляна, исключение пока составляет провинции Хубэй, где заболевание распространялось наиболее интенсивно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля общее число заболевших пневмонией, вызванной 2019-nCoV, в Китае достигло 42 638 человек. Из них 7333 человека находятся в тяжелом состоянии, и еще 21 675 находятся под наблюдением в связи с возможным заражением.

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