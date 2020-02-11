Нур-Султан, , 07:59 — REGNUM Министерская встреча ОПЕК+ может состояться в конце февраля или начале марта. Об этом 11 февраля сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

По его словам, в прошлом году участники договорились, что министерская встреча будет проведена в начале марта. И на сегодняшний день все стороны придерживаются этих сроков.

«Если есть необходимость, её передвинут на февраль», — отметил Ногаев.

Он также упомянул о своём разговоре с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, который подтвердил, что встреча пройдёт в ранее запланированные сроки — 5−6 марта или раньше — в конце февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса в Китае вызывает опасения по поводу экономического роста КНР и, как следствие, снижения спроса на энергоносители. При этом ОПЕК пытается найти способ поддержать рынок от дальнейшего обвала.

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