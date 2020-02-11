Нижний Новгород, , 06:32 — REGNUM Арбитраж Москвы приостановил рассмотрение иска «Темпбанка» к «Городецкому судоремонтному заводу» из Нижегородской области, который до мая 2020 года находится под наблюдением. Сумма претензий банка превышает 92 млн рублей. Дело остановили до решения по судьбе предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкрот ПАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк» обратилось с иском «о взыскании задолженности по кредитному договору №2-КЛ от 17.10.2012 в размере 92 284 423,25 руб. и обращения взыскания на заложенное имущество по договору ипотеки от 17.10.2012 года».

"Представитель истца заявил ходатайство о приостановлении производства по делу №А40−145 714/19−137−1262 до признания ООО «Городецкий СРЗ» несостоятельным (банкротом) или прекращения производства по делу №А43−28 629/2018», — отмечается в определении суда.

Один из старейших судоремонтных заводов России взят под наблюдение

Помимо этого, в конце января 2020 года было приостановлено производству по иску нижегородского ПАО «Завод им.Г.И. Петровского» «о взыскании 212 800 00 руб. 00 коп. задолженности по договору займа от 25.02.2015, 69 232 858 руб. 69 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.02.2016 по 07.11.2019 год». Дело приостановили до признания завода банкротом или прекращения дела о банкротстве.

В то же время 28 января 2020 года суд расторг кредитный договор завода и ПАО «Московский областной банк», заключённый в сентябре 2013 года. Речь в этом споре идёт о 100 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2019 года градообразующий завод нижегородского Городца был взят под наблюдение, как первый этап процедуры несостоятельности. В ходе наблюдения, которое продлится до 11 мая 2020 года, уже поступили претензии от ряда кредиторов. Временный управляющий завода с 80-летней историей — Пётр Науменко из курской СРО.