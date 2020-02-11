Москва, , 06:21 — REGNUM Поиск новых поставщиков вместо китайских компаний начали российские производители товаров легкой промышленности из-за последствий вспышки коронавируса в КНР. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По словам Евтухова, главное внимание уделяется поиску текстиля и фурнитуры. В отрасли пытаются переключиться на заводы в КНДР, Турции и Италии. Замминистра добавил, что Россия не заинтересована сокращать взаимодействие с КНР в ряде отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля стало известно, что Санкт-Петербургский завод автоконцерна Nissan ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может временно прекратить производство автомобилей из-за остановки предприятий по выпуску комплектующих в Китае.

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