Пекин, , 06:14 — REGNUM Китайские предприятия нарастят производственные мощности, необходимые для выпуска медицинских масок, пишет 11 февраля газета «China Daily».

В ходе модернизация компании либо приобретают новое оборудование, либо модернизируют действующие производства, чтобы уменьшить дефицит на медицинские товары, образовавшийся в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

По данным издания, две линии по производству масок на следующей неделе запустит фармацевтическая компания Harbin Pharmaceutical. Это позволит увеличить объёмы выпуска до 20−30 тыс. масок в день. Аналогичные планы реализуют автопроизводитель SGMW, производитель детских подгузников DaddyBaby, ряд других компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля суммарное число заболевших пневмонией, вызванной 2019-nCoV, в Китае достигло 42 638 человек. Из них 7333 человека находятся в тяжелом состоянии и еще 21 675 находятся под подозрением на заражение.

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