Самара, 11 февраля 2020, 06:03 — REGNUM Самарский арбитраж сегодня, 11 февраля 2020 года, планирует начать рассмотрение иска о самобанкротстве, поданном ООО «Нефтяная компания «Действие». Основанием для заявления истец называется непосильные долги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск поступил в январе 2020 года, в деле уже отметился один из кредиторов. Слушания ранее были отложены.
Суд уточнил, что «посредством случайного выбора судом установлена саморегулируемая организация — Союз «МЦАУ» — Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»» в качестве арбитражного управляющего.
По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в марте 2014 года для добычи сырой нефти. Её уставный капитал составляет более 100,883 млн рублей. Директор — Андрей Данилин, единственный владелец с апреля 2018 года — Лилия Родионова. Последняя имеет бизнес-активы и в Ульяновской области, в частности, ООО «Востокинвестнефть», чьим директором также является Данилин. Известно, что у компании «Действие» были интересы к Борлинскому лицензионному участку в Ульяновской области.