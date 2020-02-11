Самара, , 06:03 — REGNUM Самарский арбитраж сегодня, 11 февраля 2020 года, планирует начать рассмотрение иска о самобанкротстве, поданном ООО «Нефтяная компания «Действие». Основанием для заявления истец называется непосильные долги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Действие», ИНН 6 316 196 826, ОГРН 1 146 316 002 623 обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования невозможностью исполнения требований кредиторов в размере 2 101 167 341 руб», — отмечается в материалах дела.

Иск поступил в январе 2020 года, в деле уже отметился один из кредиторов. Слушания ранее были отложены.

Суд уточнил, что «посредством случайного выбора судом установлена саморегулируемая организация — Союз «МЦАУ» — Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих»» в качестве арбитражного управляющего.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в марте 2014 года для добычи сырой нефти. Её уставный капитал составляет более 100,883 млн рублей. Директор — Андрей Данилин, единственный владелец с апреля 2018 года — Лилия Родионова. Последняя имеет бизнес-активы и в Ульяновской области, в частности, ООО «Востокинвестнефть», чьим директором также является Данилин. Известно, что у компании «Действие» были интересы к Борлинскому лицензионному участку в Ульяновской области.