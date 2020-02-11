Владивосток, , 06:01 — REGNUM Минпромторг Приморья призывает Россельхознадзор провести встречу с Карантинной службой Китая по вопросу возобновления поставок овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказал представитель оптово-розничной базы «Дружба» Дмитрий Волков, китайские овощи у них закончились, о новых поставках информации нет.

«После открытия границы зашла 51 фура — 1 350 тонн товара. Китайские овощи разошлись очень быстро, на сегодняшний день на базе осталось максимум 100 тонн», — рассказал он.

Как сообщил врио минпромторга Приморья Сергей Калитин, в настоящее время плодоовощная продукция не ввозится из Китая по причине введения со стороны КНР дополнительных условий.

«Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одно транспортное средство. Этот вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР», — подчеркнул врио министра.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса Китай отрегулировал условия, на которых он продолжает отгружать в Россию овощи и иную продукцию.