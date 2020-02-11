Москва, , 05:40 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил иск ООО «Альтернатива капитал», единственным владельцем которого является бывший министр связи и информатизации РФ Леонид Рейман. Заявитель требовал взыскать с одного из ведущих разработчиков и производителей полупроводниковых изделий свыше 2,2 млрд рублей. Вердикт суда истцом обжалуется, но апелляционная жалоба пока не принята к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск ООО, учреждённоё в июне 2013 года для капиталовложений в уставные капиталы, подало в августе 2019 года. Сумма претензий составила 2 257 615 371 рубль.

«11.11.2016 года между ООО «Группа «Ангстрем» (цессионарий) — правопреемник ООО «Альтернатива капитал» и ООО «РТКЛ — Финанс» (цедент) был заключён договор уступки прав (требований) к ответчику по кредитному договору №1982 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2012 года», — отмечается в материалах дела с уточнением, что долг по договору превысил 250 млн рублей.

Помимо этого, в деле фигурировала задолженность и неустойка по договорам займов, договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, соглашениям о новации. Сделки были заключены в период с 2012 по 2018 год. Третьим лицом в споре участвовала Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Суд иск отклонил, указав, что «между сторонами спора имеются признаки аффилированности через Рейнмана Леонида Дододжоновича (ИНН 780 601 375 452), который является учредителем истца и бенефициарным владельцем группы компаний, имеющих в своём наименовании слово «Ангстрем» и связанных с ответчиком».

"Кроме того, генеральный директор ООО «Альтернатива капитал» Черников А. А. входил в совет директоров ответчика с 2011 по 2017 год. Дополнительно третье лицо сообщило, что согласно сведениям, содержащимся в информационной системе «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru), дочерняя компания ответчика АО «Ангстрем-Т» имеет задолженность перед государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (дело №А40−323/2019), где общая сумма требований превышает 98 млрд рублей, а часть кредиторов подконтрольны Рейнману Л.Д. Учитывая размер заявленных требований, третье лицо полагает, что в настоящем деле необходимо применить повышенные требования к доказательствам, представленным в обоснование позиций сторон», — отмечается в материалах дела.

Представленные истцом документы суд не удовлетворили, так как «доказательств наличия финансовых обязательств АО «Ангстрем» непосредственно в столь значительных размерах перед указанными лицами материалы дела не содержат».

По данным ЕГРЮЛ, у ООО, выступающего в деле истцом, единственный владелец — Леонид Рейман, чьи данные совпадают с данными бывшего министра информатизации России, а также члена совета директоров АО «Ангстрем-Т», учреждённого для реализации крупного инвестпроекта, а на сегодня признанного банкротом.

ООО «Альтернатива капитал» имеет доли в шести юрлицах Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе ООО «Научно-технический центр информационных технологий РОСА».

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