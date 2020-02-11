Киев, , 04:54 — REGNUM На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.

«Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались», — заявил он.

При этом Дубинский посетовал, что власти на Украине лишь меняют должностные лица в министерствах. Он также удивился, что на Украине нет министерства промышленности, хотя УССР была одна в свое время одной из крупнейших промышленных республик Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр экономики Тимофей Милованов заявил, что главная проблема промышленности Украины — устаревшие основные средства. По его данным, износ основных средств в настоящее время в украинской экономике составляет 60%, а в промышленности этот показатель еще выше — 66%.

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