Москва, , 04:39 — REGNUM Санкционная политика США против Ирана и Венесуэлы была использована Россией для увеличения экспорта своей нефти, 10 января пишет немецкая газета Die Welt.

Издание ссылается на данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, согласно которым РФ удалось стать вторым после Канады поставщиком нефтепродуктов на американском рынке. При этом, по данным Die Welt, поставки российской нефти увеличились не только в США, но и в страны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что российская экономика стала прочнее, чем когда-либо, вопреки принятым в отношении РФ санкциям.

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