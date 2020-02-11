Москва, , 03:43 — REGNUM Арбитраж Москвы 7 апреля 2020 года начнёт рассматривать иск Центробанка России, ставшего в июле 2019 года владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций «Московского индустриального банка». Регулятор требует с бывших топ-менеджеров и акционеров приобретённого банка свыше 195,6 млрд рублей убытков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к 18 ответчикам, в том числе членам правления «МИнБанка» и членам совета директоров, поступило в суд 30 января 2020 года. К производству его приняли 7 февраля, а первое заседание назначено на 7 апреля. Между тем регулятор 10 февраля обратился с заявлением о принятие обеспечительных мер, но оно пока не рассмотрено судьей Агеевой, принявшей дело.

В списке ответчиков, к примеру, бывшие члены правления банка Андрей Тихоцкий, Татьяна Борисова, а также экс-член совета директоров и правления, владелец 3,8% доли Абубакар Арсамаков и Адам Арсамаков, владевший долей в 7,39%. Есть среди соответчиков и бывший вице-президент Михаил Курбатов.

Напомним, ПАО было отправлено на санацию в январе 2019 года, а в июле Банк России стал собственником более 99,99% обыкновенных акций «МИнБанка». Стоимость довыпуска акций составила 128,7 млрд рублей. В сентябре 2019 года было объявлено о реорганизации общества через присоединение к нему нижегородского АО «Волго-Окский коммерческий банк».

ЦБ подал иск к бывшим топ-менеджерам МинБанка на 195,7 млрд рублей