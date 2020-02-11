Москва, , 03:21 — REGNUM Предложение для авиакомпаний, которое заключается в отказе от расчетов в долларах и переходе на рубли, выдвинуто Минфином РФ в целях укрепления экономической безопасности. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

По мнению источника, переход на рубли защитит от возможных убытков в случае ограничений со стороны американских властей. Отмечается, что нововведение может коснуться и выплат по лизингу самолетов, расчеты по которому могут также производится в евро, если отсутствует возможность произвести оплату в рублях.

Данное предложение поступило после заседания Межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере при Совбезе РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает дедолларизацию своей экономики как один из вариантов ответа на проводимую США непредсказуемую экономическую политику.

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