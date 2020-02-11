Пекин, , 02:57 — REGNUM Кредитные средства на общую сумму в $8,2 млрд для возмещения убытков, связанных со вспышкой коронавируса, запросили несколько сотен китайских компаний у банковских организаций, 10 февраля сообщает Reuters.

По данным источников, данные компании либо ведут активную борьбу с коронавирусом, либо понесли серьезные финансовые убытки.

Отмечается, что в списке представлены: производитель гаджетов Xiaomi, компания по доставке еды Meituan Dianping, транспортный конгломерат DiDi, разработчики программного обеспечения Megvii и Qihoo 360 и другие организации.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно о решении властей КНР смягчить налоговую нагрузку для транспортного, пищевого, туристического и гостиничного секторов государства в связи с наибольшими потерями в этих сферах после вспышки коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус отпугнул с фондовых рынков охотников за «горячими деньгами»