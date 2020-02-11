Пекин, , 02:37 — REGNUM Падение в 17% продемонстрировали цены на нефть в период наиболее острой фазы распространения коронавируса в КНР, что стало наибольшим показателем со времен атипичной пневмонии в 2003 году. Об этом сообщается в отчете Центробанка РФ.

Самый серьезный обвал при вспышке коронавируса был зафиксирован 7 февраля. В феврале-марте 2003 года при вспышке атипичной пневмонии было зафиксировано рекордное снижение стоимости нефти почти в 31%.

При этом коронавирус обогнал по этому показателю пандемию свиного гриппа в июне 2009 года, когда цены на цены на нефть упали на 15%.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало отчет, в котором утверждалось, что новый тип коронавируса может иметь более опасные последствия для глобальной экономики, чем финансовый кризис 2008 и 2009 годов.

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