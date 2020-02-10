Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его администрация предлагают сократить совокупный бюджет Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) более чем на 20% — до $41 млрд. Такие данные следуют из проекта бюджета, обнародованного Белым домом.

Фактические расходы Госдепа и USAID в 2020 году ожидаются в размере $52,5 млрд, включая $8 млрд на непредвиденные расходы. Администрация предлагает, чтобы в 2021 финансовом году, который начнет в США в октябре 2020 года, общий бюджет Госдепа и USAID составил $40,8 млрд.

В основном предлагается сократить иностранную помощь.

Стоит отметить, что планам Трампа и его администрации вряд ли суждено сбыться — Белый дом лишь предлагает проект бюджета — утверждает его Конгресс. В минувшем году администрация Трампа также пыталась сократить статьи расходов, в том числе и на дипломатию, но Конгресс на это не пошел.