Нью-Йорк, США, , 23:25 — REGNUM Фондовый рынок США проводит первые торги недели в «зеленой зоне», индекс Nasdaq в ходе торгов 10 февраля уже успел установить рекорд.

В настоящий момент индекс Nasdaq вырос на 85,61 пункта (0,90%), до 9606,13 пункта. Максимальным значением индекса за день стали 9611,50 пункта.

Индекс Dow Jones вырос на 116,31 пункта (0,40%), до 29 218,82 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 17,26 пункта (0,52%), до 3344,97 пункта.

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