Нью-Йорк, США, , 23:07 — REGNUM Аналитики OANDA отмечают, что на поддержке нефтяных цен в условиях эпидемии в Китае сказывается также «отсутствие энтузиазма» со стороны России в отношении сокращений добычи в рамках ОПЕК+, 10 февраля сообщает агентство Reuters.

«Отсутствие энтузиазма у русских на дополнительные 600 000 баррелей в день при более глубоких сокращениях добычи будет дорого стоить с точки зрения стабилизации цен в краткосрочной перспективе» , — заявил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торговой сессии 10 февраля нефть Brent опустилась до минимальных значений с января 2019 года. Нефть находится под влиянием вероятного сокращения спроса Китая из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

Читайте также: Нефть упала до минимумов 2019 года из-за проблем с Китаем