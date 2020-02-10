Москва, , 21:44 — REGNUM Россельхознадзор ввёл ограничения на ввоз в Россию мяса птицы из Польши в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному птичьему гриппу на территории этой страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, с 7 февраля временно запрещён импорт в Россию продукции из Варминьско-Мазурского воеводства Польши.

Запрет касается поставок мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческих товаров, содержащих продукты переработки птицы. Исключение предусмотрено для продукции, обработка которой обеспечивает разрушение вируса.

Сообщается, что в качестве неблагополучных по птичьему гриппу регионов Россельхознадзор рассматривает также Люблинское, Западно-Поморское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства Польши.