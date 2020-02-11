Тегеран, , 08:35 — REGNUM Выступая на церемонии подписания контракта по разработке нефтяных месторождений Парси и Парандж, 8 февраля министр нефти Ирана Биджан Зангане объявил о потенциальном росте добычи нефти на 121 млн баррелей и заявил, что доходы от продажи нефти увеличатся на 6 млрд долл. США (по курсу 50 долл. за баррель). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зангане отметил, что это уже пятый контракт, который относится к категории «Iran Petroleum Contract». Кроме того, Зангане призвал в эпоху санкций активизировать иранские компании для участия в контракте по добыче нефти. По словам министра, проект будет завершен группой «MAPNA».

MAPNA Group — группа иранских компаний, занимающихся разработкой и реализацией тепловых и возобновляемых источников энергии, нефтегазовых, железнодорожных и других промышленных проектов, а также производством промышленного оборудования, включая газовые и паровые турбины, электрогенераторы, электрические и управляющие системы, газовые компрессоры, локомотивы и другое соответствующее оборудование.