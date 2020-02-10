Лондон, , 21:35 — REGNUM Мировые цены на нефть скатились к минимумам января 2019 года в ходе сессии 10 февраля из-за продолжающихся проблем с поставками в Китай.

Мировой эталон, марка Brent, зафиксировала минимум торгов $53,23 за баррель. Нефть WTI в ходе сессии опускалась до $49,48 за баррель. Обе марки находятся вблизи минимумов и могут ещё потерять в цене.

Ожидается, что импорт нефти Китаем испытает значительное снижение из-за продолжающейся эпидемии коронавируса 2019-nCoV.

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