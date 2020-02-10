Милан, Италия, , 19:48 — REGNUM В период до 2023 года UniCredit намерен закрыть 450 своих отделений в Италии, об этом сказано в письме руководителей банка, направленном местным властям в регионы страны в понедельник, 10 февраля.

В этот период из крупнейшего финансового учреждения страны предполагается уволить 6000 сотрудников.

Предполагается, что намерения UniCredit вызовут протесты у местных властей и профсоюзов, которые потребуют, чтобы банк в полной мере соблюдал условия ранее заключенных соглашений.