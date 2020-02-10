Киев, , 19:29 — REGNUM Потребительские цены на Украине в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,2%, сообщила 10 февраля украинская государственная служба статистики.

Ведомство подчеркивает, что в годовом измерении инфляция замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр экономики Тимофей Милованов в своем комментарии по обнародованным данным сообщил, что низкая и контролируемая инфляция — это «залог экономического роста в долгосрочном периоде и условие для низких номинальных и реальных процентных ставок».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 г. потребительская инфляция на Украине составила 4,1% — это самый низкий уровень после госпереворота-2014. Нацбанк Украины заявлял, что в ближайшие годы уровень инфляции на Украине должен держаться в пределах 5%.