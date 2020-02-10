Минск, , 19:14 — REGNUM Белоруссия планирует в 2020 году закупать российскую нефть по цене, составляющей 83−85% от общемировой, сообщает 10 февраля агентство БелТА со ссылкой на первого заместителя главы белорусского правительства Дмитрия Крутого.

По его словам, при этом белорусское правительство будет продолжать поиск альтернативных поставщиков нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск продолжает требовать от Москвы поставлять российскую нефть на белорусские НПЗ со значительными скидками. Позиция России заключается в том, что вопрос цены должен решаться по рыночной схеме.

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