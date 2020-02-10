Киев, , 18:45 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) в настоящий момент составляют 16,67 млрд кубометров.

Соответствующие данные сегодня, 10 февраля, обнародовала госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник уточняет, что с начала сезона отбора, то есть со 2 ноября 2019 года, запасы газа сократились на 23,4%.

Сейчас в украинских хранилищах на 57% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (тогда было 10,6 млрд кубометров).

Напомним, что максимально запасы в подземных хранилищах Украины в рамках подготовки к нынешней зиме составляли 21,76 млрд кубометров топлива. До этого Киев запасал на зиму 16−17 млрд кубометров газа.