Москва, 10 февраля 2020, 18:29 — REGNUM Паника, поднятая вокруг коронавируса, явно не соответствует серьёзности проблемы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Рассуждая о причинах такого положения дел, экономист выдвинул гипотезу, что, возможно, власти Китая использовали ситуацию с коронавирусом и решили отработать систему противоэпидемических мероприятий, для того чтобы эффективно встречать подобного рода угрозы в перспективе. Однако за счёт огромного масштаба мероприятий сами дали повод к обостренному и повышенному вниманию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусом.
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