Москва, , 18:29 — REGNUM Паника, поднятая вокруг коронавируса, явно не соответствует серьёзности проблемы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Проходила информация, что в США вирусом гриппа за этот год заболело 18 млн человек, 300 тысяч госпитализировано, а 10 тысяч умерло. Никакой паники на фондовом рынке это, однако, не вызвало, хотя очевидно, что масштабы этого гриппа и коронавируса несравнимы. Явно внимание больше, чем было в своё время к свиному или птичьему гриппу. Там тоже шумиха была, но не такая большая, как сейчас. И не предпринималось таких беспрецедентных карантинных мер», — сказал Колганов.

Рассуждая о причинах такого положения дел, экономист выдвинул гипотезу, что, возможно, власти Китая использовали ситуацию с коронавирусом и решили отработать систему противоэпидемических мероприятий, для того чтобы эффективно встречать подобного рода угрозы в перспективе. Однако за счёт огромного масштаба мероприятий сами дали повод к обостренному и повышенному вниманию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора, на сегодняшний день наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусом.

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