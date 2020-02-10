Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Компания Foxconn получила разрешение с 11 февраля частично возобновить производство на заводе в городе Шэньчжэне (Гуандун, Китай), сообщает 10 февраля Reuters.

Напомним, Foxconn является крупнейшим сборщиком продукции Apple. С 7 февраля из-за вспышки уханьского коронавируса она ввела карантин: сотрудникам велели не выходить на работу до 10 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за нового коронавируса 2019-nCoV скончались 910 человек: один на Филиппинах, один — в Гонконге и остальные — в Китае.

Число заболевших превысило 40 тысяч. Вирус распространяется из города Уханя (провинция Хубэй, Китай).

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